Eski karısının eşini öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi - Son Dakika

ABD'den geldiği Konya'da eski eşinin kocasını tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Halil İbrahim Kaya, maktul Hüseyin Alşahin'in ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Kaya, maktulle arasındaki husumetin kızıyla görüştürülmemesinden kaynaklandığını öne sürerek, cinayeti tasarlayarak işlemediğini iddia etti.

Mütalaasını açıklayan savcı, sanığın "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Kaya'nın avukatı Fatma Çisem Gülder, mütalaaya ilişkin savunma için süre istedi.

Ara buluculuk için Alşahin'in ailesiyle görüşmeler yaptığı belirtilen Selçuk Duygu'nun tanık olarak dinlenilmesi gerektiğini dile getiren Gülder, Duygu'nun beyanlarının gerçeği ortaya çıkarabileceğini savundu.

Maktul Alşahin'in, telefonla gerçekleştirdikleri görüşmelerde sanığa hakaret ettiğini ve kızıyla ilgili tehditler savurduğunu ileri süren Gülder, "Müvekkil, velayet problemini yasal yollardan çözmeye çalışmış ama karşı taraf anlaşmaya yanaşmamıştır. Olay günü müvekkil, maktulün iş yerine öldürme niyetiyle gitmemiştir. Zaten söz konusu iş yerinde ruhsatsız silah bulunması ve güvenlik kameralarının da bir gün önceden kapatılması, müvekkilin değil, maktulün bir eylem hazırlığı içinde olduğunu göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'ndeki iş yerinde 23 Ekim 2018'de eski eşi Mine Alşahin ile evlenen Hüseyin Alşahin'i silahla öldüren Halil İbrahim Kaya, karakola teslim olmuştu. Eski asker arkadaşından aldığı iki tabancadan biri tutukluk yapınca cinayeti diğer tabancayla işlediğini söyleyen zanlı tutuklanmıştı.