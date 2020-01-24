Eski karısının eşini öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski karısının eşini öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi - Son Dakika

Eski karısının eşini öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

6 saat önce

ABD'den geldiği Konya'da eski eşinin kocasını tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Eski karısının eşini öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi, System.String[]

ABD'den geldiği Konya'da eski eşinin kocasını tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Halil İbrahim Kaya, maktul Hüseyin Alşahin'in ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Kaya, maktulle arasındaki husumetin kızıyla görüştürülmemesinden kaynaklandığını öne sürerek, cinayeti tasarlayarak işlemediğini iddia etti.

Mütalaasını açıklayan savcı, sanığın "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Kaya'nın avukatı Fatma Çisem Gülder, mütalaaya ilişkin savunma için süre istedi.

Ara buluculuk için Alşahin'in ailesiyle görüşmeler yaptığı belirtilen Selçuk Duygu'nun tanık olarak dinlenilmesi gerektiğini dile getiren Gülder, Duygu'nun beyanlarının gerçeği ortaya çıkarabileceğini savundu.

Maktul Alşahin'in, telefonla gerçekleştirdikleri görüşmelerde sanığa hakaret ettiğini ve kızıyla ilgili tehditler savurduğunu ileri süren Gülder, "Müvekkil, velayet problemini yasal yollardan çözmeye çalışmış ama karşı taraf anlaşmaya yanaşmamıştır. Olay günü müvekkil, maktulün iş yerine öldürme niyetiyle gitmemiştir. Zaten söz konusu iş yerinde ruhsatsız silah bulunması ve güvenlik kameralarının da bir gün önceden kapatılması, müvekkilin değil, maktulün bir eylem hazırlığı içinde olduğunu göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'ndeki iş yerinde 23 Ekim 2018'de eski eşi Mine Alşahin ile evlenen Hüseyin Alşahin'i silahla öldüren Halil İbrahim Kaya, karakola teslim olmuştu. Eski asker arkadaşından aldığı iki tabancadan biri tutukluk yapınca cinayeti diğer tabancayla işlediğini söyleyen zanlı tutuklanmıştı.

Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eski mankenin evinde işlenen cinayetin duruşması görüldü.Duruşmada cinayetin ayrıntıları kan dondurdu.
2'nci kez nikah kıydığı eşini vurdu, öldüğünü duyunca bayıldı Eşini öldürüp yüz derisini soyan caninin cezası belli oldu Dört akademisyeni öldüren sanık: Karıncayı bile incitebilecek biri değilim

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 19:07:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eski karısının eşini öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]