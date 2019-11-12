Son Dakika Haberleri: Eski Kazakistan lideri Nazarbayev, Putin-Zelenskiy zirvesi için arabuluculuk yapıyor
Son Dakika Dünya Eski Kazakistan lideri Nazarbayev, Putin-Zelenskiy zirvesi için arabuluculuk yapıyor - Son Dakika Dünya

Eski Kazakistan lideri Nazarbayev, Putin-Zelenskiy zirvesi için arabuluculuk yapıyor

7 saat önce

Kazakistan eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında bir zirve düzenlenmesi için çalıştığını söyledi.

Eski Kazakistan lideri Nazarbayev, Putin-Zelenskiy zirvesi için arabuluculuk yapıyor, System.String[]

Kazakistan eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında bir zirve düzenlenmesi için çalıştığını söyledi.


Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan'da düzenlenen uluslararası politika konulu bir konferansta konuşan Nazarbayev, "Zelenskiy, ikili zirveyi kabul etti. Şimdi bakalım Putin bunu kabul edecek mi?" diye konuştu.

Euronews.com'da Görüntüle

Nursultan Nazarbayev, Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı, Kazakistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:16 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Atama kararları Resmi Gazete'de: Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Şeyda Nur Karaoğlu atandı
Ruhani'den çok konuşulacak itiraf: Devrimden bu yana en ağır günleri yaşıyoruz Erdoğan'ın yeni danışmanı Şeyda Nur Karaoğlu kimdir? Çin'de öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu sınıfa kimyasal madde ile saldırı: 55 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 17:39:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski Kazakistan lideri Nazarbayev, Putin-Zelenskiy zirvesi için arabuluculuk yapıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]