Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan çay ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A.çay ocağında oturduğu sırada farklı masada oturan eski kız arkadaşı İ.D.'nin erkek arkadaşı E.L. ile tartıştı. Tartışma sırasında E.A. ekmek bıçağıyla E.L.'ye saldırdı. E.A. bu sırada araya giren eski kız arkadaşı İ.D.'yi kazara bıçakladı. Hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alınırken olay yerinden kaçan E.A. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerinin takibi sonucu olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalandı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Eski kız arkadaşını kazara bıçaklayan şahıs tutuklandı - Son Dakika

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