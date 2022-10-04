Olay, 23 Mayıs sabahı, Germir Mahallesi'ndeki mezarlıkta meydana geldi. B.A. ile mezarlıkta buluşan eski kız arkadaşı G.O. arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. B.A., cebinden çıkardığı bıçakla G.O.'yu boğazından bıçakladı, kendisini ise ayağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan G.O., tedavisinin ardından taburcu edildi, B.A. da iyileştikten sonra 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: DHA

Erciyes, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eski kız arkadaşını mezarlıkta bıçaklamıştı; müebbet hapsi istendi - Son Dakika

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