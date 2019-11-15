Eski Koyulhisar Belediye Başkanı Eren son yolculuğuna uğurlandı

Vefat eden eski Koyulhisar Belediye Başkanı İlhan Eren, toprağa verildi.

İlçede 2004-2014 yıllarında 2 dönem belediye başkanlığı yapan 72 yaşındaki Eren, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Eren'in cenazesi Koyulhisar Merkez Cami'nde düzenlenen törenin ardından Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Eren'in ailesi ve yakınları, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetim kurulu üyesi İsmail Erdem, kaymakamlar ve belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Eren'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.