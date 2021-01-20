Eski küpler, tarihi elbiseler ve eski keçeler sanat eseri oluyor - Son Dakika

Eski küpler, tarihi elbiseler ve eski keçeler sanat eseri oluyor

20.01.2021 14:45

Eski küpler, tarihi elbiseler ve eski keçeler sanat eseri oluyor Sındırgı'da eski küpler ve atıl durumdaki kilimler sanat eserine dönüşüyor Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde antika ve tarihi eşyalarla uğraşan Sındırgı Belediyesi Antik Osmanlı Çarşısı işletmecisi Recep Parlak pandemi sürecini,...

Eski küpler, tarihi elbiseler ve eski keçeler sanat eseri oluyor

Sındırgı'da eski küpler ve atıl durumdaki kilimler sanat eserine dönüşüyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde antika ve tarihi eşyalarla uğraşan Sındırgı Belediyesi Antik Osmanlı Çarşısı işletmecisi Recep Parlak pandemi sürecini, fırsat bilip eski küpleri sanat eserine dönüştürmeye başladı.

Parlak köylerden ve vatandaşlardan topladığı sağlam ya kırık eski küpleri, el dokuma kilim parçaları, ipler ve tarihi görünümü ve değeri olan eski eşyalarla giydirerek ev, işyeri ve otellere dekor haline getiriyor. Sıfır atık sistemi ile aynı zamanda geri dönüşüme de katkı sağlıyor.

Kendince bir tarihi değeri olan küplerin bahçelerde ve peyzajda kullanıldığını belirten Parlak, bu küplerin evleri ve iç mekanları süslemesi gerektiğini düşünerek pandemi sürecini de fırsat bilerek böyle bir eser ortaya çıkardığını belirtti.

Özellikle otel ve villalarda kullanılmak üzere gelen siparişlere yetişemediğini belirten Sındırgı Belediyesi Antik Osmanlı Çarşısı işletmecisi Recep Parlak " Bölgemizde bol yetişen domates biber komisyonculuğu yaparken köy köy geziyordum. Köylerimizi gezerken atılmış vaziyette bulunan tekne, yapan, dirgen, halı, kilim, küp gibi eski eşyaların atıldığını görünce içim acıyordu. ve ben bunları toplamaya başladım. Topladıkça büyüdü büyüdü büyük müze haline geldi. Şimdi belki on bin belki de yirmi bin parça malzeme var. Pandemi döneminde düşündük ki hem bir yenilik, hem de bir eskiyi yeni yapmak için bir çalışma başlattım" dedi.

Parlak, "Giydirilmiş küpleri otel ve villalara satıyorum"

Parlak sözlerinin devamında, "Yöremizde yapılan ve eskiden kalma küplerimiz ve testilerimiz büyük otellerde veya villalarda dış dekor olarak kullanılıyordu. Dış dekorda kullanıla kullanıla bitti. Bizde bu küpleri iç dekorda nasıl kullanılır hale getiririz diye düşündük. İç dekorda kullanılabilmesi için ya boyanacak ya da giydirilecek. Elimde eskiden kalma kilimler, yörük kilimleri eski eşyaları değerlendirmek amaçlı işe yaramayacak kilimleri kestim Küp'e giydirdim. Küp'ün dışında saksı ve testi giydirdim. Şuanda Bodrum'a yetmiş tane hazır giydirilmiş küp gönderdim. Bodrum'da bulunan otel ve villaların süslenmesi için iç dekor olarak kullanılacak. Giydirilmiş bir küpü bir insan alıp evin bir köşesine koyabilir. Ama giydirilmeden önce hiçbir işe yaramıyor küp. Küpleri giydirirken çarpana dediğimiz yün kuşak, kendir ip ve eski kilimleri kullandım" dedi.

Parlak, "Küplerden, ağaç ve eski keçelerden hayat ağacı yapıyorum"

Köylerden topladığı eski küpleri, eski keçeleri ve ormandan topladığı ağaç parçaları ile 'Hayat Ağacı' yaptığını belirten Parlak, "Bunların hepsi eski malzeme. Küpleri giydirdikten sonra ormandan topladığım kuru ağaçları keçe ve eski eşyalardan k çiçekler yaptım. Biz buna hayat ağacı diyoruz. Sındırgı hayat ağacı ismini verdim. Eski küplerin giydirilmesi kazanç kapısı oldu. Şuanda bu giydirme işine yetişemiyoruz. İstekleri karşılayabilmek için birkaç kişi çalıştıracağım ve bu işi öğreteceğim. Küpler giydirilip içine koyduğumuz hayat ağaçlarıyla değişik bir dekor oldu. Elimde satmaya kıyamadığım yüzlerce kilim var. Yeni kilimleri ben kesmiyorum. Güve yemiş, ortası yırtılmış kilimleri önce yıkatıyorum sonra küp giydirmede kullanıyorum. Küpler kırık çatlat hiç fark etmiyor alıyorum. Önce o küpleri sağlamlaştırıyorum ondan sonra giydiriyorum. Bir kulpu kopmuş ben yine alıyorum çöpe atılacak bir küpü değerlendiriyorum. Küpleri tarihi dokusu var. Çünkü şimdi küp yapılmıyor. Eskiden turşu, sirke bastığımız küpler şimdi kullanılmıyor. Ben onları zamanla topladım. Millet kırdı ama ben topladım. Kilimleri şimdi dokuyan yok. Onlarda bir tarihi doku. Yok olmaya yüz tutmuş küp kırılmış, sapı kopmuş delinmiş ben bunları sağlamlaştırarak gün yüzüne çıkarıyorum. Yok, olmaktan kurtarıyorum. Sıfır atık. Kilim güve yemiş, delinmiş veya yanmış hiçbir işe yaramaz ama sağlam taraflarını kesip küplerle birleştiriyorum ve tarihi tekrar canlandırıyorum. Tarihi dokuyu turizme kazandırıyorum ayrıca. Neresi süslenecek villalar, neresi süslenecek büyük otellerin iç dekorunda görecekler. Nereden geldi Sındırgı'dan. Çünkü başka yapan yok. Hepsi eski ve antika. Tabi böyle olunca değeri arttı. Önceden 20 - 30 TL olan bir küp giydirildiği zaman 150-200 TL oldu. veya atıktı hiç para etmiyordu giydirilince değer kazandı. Küp antik, kilim antik üzerinde kullanılan malzemelerin hepsi antik. Atıl durumda ki bir küp böylece değer kazandı " dedi.

Eski küpler, tarihi elbiseler ve eski keçeler sanat eseri oluyor
Eski küpler, tarihi elbiseler ve eski keçeler sanat eseri oluyor
Eski küpler, tarihi elbiseler ve eski keçeler sanat eseri oluyor
Eski küpler, tarihi elbiseler ve eski keçeler sanat eseri oluyor

Balıkesir, Sındırgı, Osmanlı, Otel, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Eski küpler, tarihi elbiseler ve eski keçeler sanat eseri oluyor - Son Dakika


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