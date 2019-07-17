Son Dakika Haberleri: Eski Microsoft çalışanı "dijital hırsızlıkla" suçlandı
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Eski Microsoft çalışanı "dijital hırsızlıkla" suçlandı

52 dakika önce

ABD'de yazılım devi Microsoft'un eski bir çalışanı, şirketin internet satışlarında kullandırdığı hediye çeklerini çalarak şirketi dolandırmakla suçlandı.

Eski Microsoft çalışanı
ABD'de yazılım devi Microsoft'un eski bir çalışanı, şirketin internet satışlarında kullandırdığı hediye çeklerini çalarak şirketi dolandırmakla suçlandı.
Şirketin merkezinin bulunduğu Seattle'daki Federal Savcılık, eski şirket çalışanı Volodymyr Kvashuk'u 10 milyon dolar değerindeki dijital varlığı çalmakla suçladı.
Geçen yıl hazirana kadar Microsoft'ta çevrimiçi satış platformunun test ekibinde görevli 25 yaşındaki Ukrayna vatandaşı Kvashuk'un, Microsoft ürünleri için hazırlanan hediye çeklerini sistemden çaldığı ve internet üzerinden yeniden satarak parayı kendi şahsi hesaplarına aktardığı iddia edildi.
Kvashuk'un satabildiği hediye çeklerinden 2,8 milyon dolar haksız kazanç elde ettiği belirtildi.
Polis tarafından gözaltına alınan zanlı, "nitelikli dolandırıcılıktan" yargılanacak.
Amerika Birleşik Devletleri, Microsoft, Seattle, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:17 Kaynak: AA
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