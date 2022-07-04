ESKİ MİLLİ ATLET, AV TÜFEĞİYLE VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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ESKİ MİLLİ ATLET, AV TÜFEĞİYLE VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

04.07.2022 10:38

ADANA'da Lokman D. (33), eski milli atlet olan komşusu Ahmet Pekyen'i (66) oturdukları apartmanın önünde av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

ADANA'da Lokman D. (33), eski milli atlet olan komşusu Ahmet Pekyen'i (66) oturdukları apartmanın önünde av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, saat 07.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı apartmanın 3'üncü katında yaşayan Lokman D. ile alt katta oturan Ahmet Pekyen ve ailesi, dün tartıştı. Lokman D., bugün de evinin balkonundan apartmanın önündeki Ahmet Pekyen'e av tüfeğiyle ateş etti. Yaralanan Pekyen, çağırılan ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Cinayet şüphelisi Lokman D., evinde, olayda kullandığı değerlendirilen tüfekle gözaltına alındı. Lokman D.'nin dün akşam, aralarında daha önce de husumet olan Pekyen ailesinin üyelerini "Sizi öldüreceğim" diye tehdit ettiği iddia edildi. Şüpheliyi sorguya alan polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

ESKİ MİLLİ ATLET

Ortaokul yıllarında milli takıma seçilen, Türkiye birincilikleri bulunan ve Balkan Şampiyonası'nda 6'ıncı olan Ahmet Pekyen, 1980 darbesinden sonra sporu bıraktı. 1987 yılında Anavatan Partisi'nin bombalanması olayında suçlanıp gözaltına alındı. Pekyen, iddiaya göre gördüğü işkence nedeniyle omuriliğindeki zedelenme sonucu yüzde 50 engelli kaldı. Bu suçlamadan beraat eden Pekyen, bir dönem Anadolu Halkları Derneği Başkanlığı da yaptı.

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Eski milli atlet, evinin önünde av tüfeğiyle vurularak öldürüldü Eski milli atlet, evinin önünde av tüfeğiyle vurularak öldürüldü Yeşilyurt'taki sosyal tesislere yoğun ilgi Yeşilyurt'taki sosyal tesislere yoğun ilgi
Kaynak: DHA

Yeşilyurt, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ESKİ MİLLİ ATLET, AV TÜFEĞİYLE VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ - Son Dakika

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