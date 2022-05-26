Eski Moldova Cumhurbaşkanı Dodon hakkında ev hapsi kararı - Son Dakika
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Eski Moldova Cumhurbaşkanı Dodon hakkında ev hapsi kararı

26.05.2022 18:26
Eski Moldova Cumhurbaşkanı Dodon hakkında ev hapsi kararı

Eski Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon hakkında yolsuzluk ve devlete ihanet suçlamalarından görülen davada 30 günlük ev hapsi kararı alındı.

Eski Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon hakkında yolsuzluk ve devlete ihanet suçlamalarından görülen davada 30 günlük ev hapsi kararı alındı.

Tass haber ajansına göre, Kişinev'deki mahkemede görülen davada, hakim savcının talebini kısmen dikkate alarak, Dodon hakkında 30 günlük ev hapsi kararı verdi.

Mahkeme, kararın önleyici tedbir olarak alındığını duyurdu.

18 Mayıs'ta Başsavcılık Moldovalı iş insanı Vladimir Plahotnyuk'tan rüşvet aldığı şüphesiyle Dodon hakkında soruşturma başlatmıştı.

Bir videodaki görüntülere göre, Plahotnyuk, Dodon'a bir paket vermeye çalışmış, Dodon da paketi almayarak başkasına iletilmesini istemişti.

Soruşturma kapsamında Dodon'a pasif yolsuzluk, bir siyasi partinin suç örgütünden kaynak temin etmesi, yasa dışı zenginleşme ve devlete ihanet ettiği suçlamaları yöneltiliyor.

24 Mayıs'ta Moldova Başsavcılığı soruşturma kapsamında Dodon'a ait ev ve bazı ofislerde arama yaptırmıştı. Arama sonrasında Dodon, 72 saatliğine gözaltına alınmıştı.

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Eski Moldova Cumhurbaşkanı Dodon gözaltına alındı Eski Moldova Cumhurbaşkanı Dodon gözaltına alındı
Kaynak: AA

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