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Eski nişanlı dehşeti

27 dakika önce

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde önce eski nişanlısını vuran genç, sonra da aynı silahla intihar etti.

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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde önce eski nişanlısını vuran genç, sonra da aynı silahla intihar etti.

Olay, Adatepe Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dilek Öksüz (22) ve Sefa Gerizli(22) bir süre önce nişanlandı. Daha sonra genç çift, henüz bilinmeyen bir nedenle nişanı attı. Sefa Gerizli, kızı ikna etmek için bu sabah evlerine gitti. İddiaya göre Sefa Gerizli, ikna edemediği Dilek Öksüz'ü silahla öldürürken ardından da aynı tabancayla intihar etti. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:57 Kaynak: İHA
Sabah, Vezirköprü, Samsun, 3. Sayfa
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