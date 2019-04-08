Son Dakika Haberleri: Eski ÖSYM Başkanı Demir Gözaltına Alındı

Eski ÖSYM Başkanı Demir Gözaltına Alındı

9 dakika önce

ÖSYM'deki FETÖ yapılanması soruşturması kapsamında eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Eski ÖSYM Başkanı Demir Gözaltına Alındı, System.String[]
ÖSYM'deki FETÖ yapılanması soruşturması kapsamında eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ÖSYM Başkanlığındaki yapılanması ile ilgili soruşturmada, aralarında ÖSYM eski başkanı Ali Demir'in de bulunduğu, 6'sı halen kurumda aktif görevde olan toplam 34 şüpheli hakkında Ankara merkezli İstanbul, Adana, Eskişehir, İzmir, Nevşehir ve Trabzon illerinde gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda şu ana kadar aralarında Ali Demir'in de olduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:06 Kaynak: İHA

Ankara, Ali Demir, Güncel
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