Eski Şalpazarı Belediye Başkanı Hüseyin Hasan Cengiz son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinin eski belediye başkanlarından Hüseyin Hasan Cengiz, son yolculuğuna uğurlandı.

Rahatsızlığı nedeniyle 94 yaşında vefat eden Cengiz için ilçedeki Merkez Camisi önünde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze namazı öncesi İlçe Müftüsü Hüseyin Hacıfettahoğlu, Kovid-19 nedeniyle sosyal mesafeye uyulması konusunda törene katılanlara uyarıda bulundu.

Hüseyin Hasan Cengiz'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Kireç Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

Törene, Cengiz'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Uğur Ünsal, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, İlçe Jandarma Komutanı Serdar Ceylan, İlçe Emniyet Amiri Soner Dinler, AK Parti İlçe Başkanı Zeki Çabuk, CHP İlçe Başkanı Erdoğan Kıran ve MHP İlçe Başkanı Ömer Özdin, eski Şalpazarı Belediye Başkanı Mehmet Muhcu ve vatandaşlar katıldı.