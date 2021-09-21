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Eski sevgiliden dehşete düşüren plan! Sokak ortasında bıçaklanan kadının çığlıklarına mahalleli yetişti - Son Dakika

Eski sevgiliden dehşete düşüren plan! Sokak ortasında bıçaklanan kadının çığlıklarına mahalleli yetişti

21.09.2021 12:39

Esenyurt'ta yaşayan bir kişi eski sevgilisi olduğu öne sürülen kadını işe gittiği esnada sokak ortasında göğsünden bıçaklayarak kaçtı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, kadının sokak ortasında kanlar içerisinde beklediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görgü tanığı ise yaralanan kadının çığlıklarına koştuklarını açıkladı.

Bu sabah saat 08.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde iddiaya göre sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıkan R.A. isimli kadın, yaşadığı apartmanın bodrum katına saklanan eski sevgilisi B.B.'nin saldırısına uğradı.

ÖNCE DÖVDÜ SONRA BIÇAKLADI

Eski sevgilisini saçından sürükleyerek sokağa çıkaran ve darp eden gözü dönmüş şahıs, R.A.'yı göğsünden bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı. Bir süre kanlar içerisinde yerde yatan kadına çevredeki vatandaşlar yardım etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri geldi. İlk müdahalenin ardından yaralı kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırırken, polis ise olayla ilgili inceleme başlattı. Tabureye oturtulan kadının sokak ortasında kanlar içerisinde beklediği o anlarsa çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Eski sevgilinin acımasız planı! Sokak ortasında bıçaklanan kadının çığlıklarına mahalleli koştu

"BODRUM KATTA SAKLANMIŞ"

Yaşanan dehşete şahit olan yaralı kadının komşusu, "Ben kızımı okula hazırladım ve dışarıda servis bekliyordum. O sırada bir şahıs geldi ve apartmanın içerisine girdi. Kızıma o adam nereye gitti diye sorduğumda 'bodruma kata indi' dedi. Yani adam kadın çıkana kadar orada saklanmış. Kızımı gönderdikten sonra içeriye giriyordum o sırada olayı gördüm. Adam kadını saçından tutmuş dışarıya sürüklüyordu. Kadının çığlık seslerini duyduk, yardım edin diye bağırıyordu. Adam gittikten sonra kadının yanına gittiğimizde ise kanının göğsünden kan aktığını gördük" dedi.

Eski sevgiliden dehşete düşüren plan! Sokak ortasında bıçaklanan kadının çığlıklarına mahalleli yetişti

Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eski sevgiliden dehşete düşüren plan! Sokak ortasında bıçaklanan kadının çığlıklarına mahalleli yetişti - Son Dakika


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