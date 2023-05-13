Eski sevgilisini öldüren sanıklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika
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Eski sevgilisini öldüren sanıklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

13.05.2023 16:37

Bursa'da eski sevgilisi 21 yaşındaki Asya Pınar Üzümcü'nün evine çilingirle girerek öldüren Oktay Hürmet ve arkadaşı Alican Vergül'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Genç kadının katil zanlısı Oktay Hürmet, cinayeti kıskançlık yüzünden işlediğini söylerken, arkadaşı Alican Vergül, "Ben korkak ve ürkek biriyim. Oktay beni tehdit etti ve olaylar iradem dışında gerçekleşti" dedi.

Olay, geçen yıl mart ayında Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi Çeşme Sokak'ta meydana geldi. Oktay Hürmet, arkadaşı Alican Vergül ile birlikte, kendisinden ayrılmak isteyen Asya Pınar Üzümcü'nün evine gitti. Hürmet, çilingire kapısını açtırdığı eve girip eski sevgilisinin gelmesini bekledi. Oktay Hürmet, akşam saatlerinde eve gelen Asya'yı bıçaklayarak öldürürken, kendisine engel olmak isteyen annesi İfakat Evci'yi de ağır yaraladı. Olay sonrası otomobile binip kaçan Oktay Hürmet ile arkadaşı Alican Vergül, Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. 4 suç kaydı olan Oktay Hürmet ile 1 suç kaydı bulunan Alican Vergül, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

CİNAYETİ KISKANÇLIK YÜZÜNDEN İŞLEMİŞ

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, sanıklar Oktay Hürmet ile Alican Vergül hakkında, 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 20'şer yıl, 'nitelikli yağma' suçundan 15'er yıl ve 'konut dokunulmazlığını bozmaktan' ise 5'er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında Oktay Hürmet, cinayeti kıskançlık yüzünden işlediğini söyleyip, olaydan önce plan yapmadığını öne sürerek, "Çilingiri ben çağırmadım. Alican'ın çağırdığından haberim yoktu. Ben oraya konuşmak için gittim. Böyle bir olay yaşandığı için üzgünüm" dedi.

Eski sevgilisini öldüren sanıklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

"KORKAK VE ÜRKEK BİRİYİM"

Alican Vergül ise çilingiri Oktay Hürmet'in çağırdığını söyleyerek, "Ben korkak ve ürkek biriyim. Oktay beni tehdit etti ve olaylar iradem dışında gerçekleşti. Bana 1 yıldır o evde kaldığını söyledi. Ayrıca beni yeğenlerimle tehdit etti. O yüzden onun tarafından rehin alındığımı söyleyemedim. Böyle bir işe kalkışacağından haberim yoktu. 12 aydır cezaevinde perişan haldeyim. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

Eski sevgilisini öldüren sanıklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Alican Vergül

SAVCI, AYRI AYRI 71 YIL HAPİS CEZASI İSTEDİ

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıkların, 'tasarlayarak kasten öldürme', 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs', 'konut dokunulmazlığını ihlal', 'mala zarar verme' ve 'yağmaya teşebbüs' suçlarından ayrı ayrı 71 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.Davanın karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Oktay Hürmet ve Alican Vergül ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ve taraf avukatları hazır bulundu. Son sözü sorulan Oktay Hürmet, pişman olduğunu söylerken, Alican Vergül işlemediği suçtan dolayı yargılandığını belirtip, tahliye ve beraat talebini yineledi.

Eski sevgilisini öldüren sanıklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Oktay Hürmet

MAHKEME, AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERDİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkları, 'tasarlayarak ve bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme' suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıklara, Asya Pınar Üzümcü'nün annesi İfakat Evci'yi, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 17'şer yıl, 'yağma' suçundan 9 yıl 9'ar ay hapis, 'mala zarar verme' suçundan ise 2 bin 400'er lira para cezası verildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Tuncay Öter: Suç kaydı olanlar dışarıda ne geziyorlar? Cezalarını başkalarına zarar vererek mi ödüyorlar? Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
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Bursa, Asya, 3. Sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eski sevgilisini öldüren sanıklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika


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