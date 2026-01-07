Eski Sevgiliye Darp: 5 Yıl Hapis - Son Dakika
Güncel

Eski Sevgiliye Darp: 5 Yıl Hapis

Eski Sevgiliye Darp: 5 Yıl Hapis
07.01.2026 12:30
Mertcan Kaan Bulut, eski sevgilisi Merve Ongun'u darbettikten sonra 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ANKARA'da eski kız arkadaşı Merve Ongun'u (25), sokak ortasında darbedip, ağır yaralayan Mertcan Kaan Bulut (27), tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasında 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Merve Ongun'un avukatı Çisel Demirkıran, "Biz olası kast içerdiğini, Merve'nin yaşadığı durumun aslında çok ağır bir nitelik olduğunu ve öldürmeye teşebbüs içinde barındırdığını söyledik. Ama ne yazık ki mahkeme kasten yaralamadan 5 yıl ceza vererek karara bağladı" diyerek kararı istinafa taşıyacaklarını belirtti.

Merve Ongun, 10 Ekim'de akşam saatlerinde evine giderken eski erkek arkadaşı motokurye Mertcan Kaan Bulut ile karşılaştı. Aralarında çıkan tartışmada Bulut, Merve Ongun'u darbetti. Aldığı darbelerle ağır yaralanan Ongun, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ongun, 3 ağır ameliyat geçirip, 1 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra hayata tutundu ve taburcu edildi. Olayın ardından tutuklanan Mertcan Kaan Bulut hakkında, Merve Ongun henüz hastanede tedavisi sürerken iddianame hazırlandı. Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede Bulut hakkında, 'Kasten yaralama' suçundan 6 yıla kadar hapis talep edildi.

PERUKLA GELDİ

Ankara 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün görülen ilk duruşmada sanık hakim karşısına çıktı. Merve Ongun, geçirdiği beyin ameliyatlarının izleri nedeniyle başında perukla duruşmaya geldi. Merve Ongun'un ailesi, avukatlar ve kadın dayanışma komiteleri üyeleri de salonda hazır bulundu. Merve Ongun, olay gününü hatırlamadığını, hastanede trafik kazası geçirdiğini düşündüğünü söyledi. Kısmi hafıza kaybı yaşadığını belirten Merve Ongun, sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti.

'1 KEZ TOKAT ATTIM'

Tutuklu sanık Mertcan Kaan Bulut ise Merve'nin olay günü alkollü olduğunu, bu yüzden tartıştıklarını ileri sürerek, "Motosiklete binip oradan uzaklaşmak istedim. Ancak gelip benim arka koltuğuma bindi. Bu nedenle uzaklaşamayınca motosikletten inip yoluma devam etmek istedim. Motosikletime vurup devirince dönüp kendisine 1 defa tokat attım. Bunun üzerine Merve yere yığıldı. Çevreden şahıslar yanımıza geldiler. Onlara 112'yi aramalarını söyledim ve Merve'yi yakınımızda bulunan bir banka taşıdım. Ambulansın geç geleceğini düşünerek Merve'yi taksiyle hastaneye götürmek istedim. Ancak çevredekiler hareket ettirmemem gerektiğini söyledikleri için ambulansı bekledim ve Merve ambulansla hastaneye kaldırıldı, ben ise polislerle karakola gittim. Olay nedeniyle pişmanım, müştekinin maddi bir zararı varsa gidermek isterim" dedi.

SAVCI: OLASI KAST VAR

Savcı mütalaasında, sanığın 1 kez yumruk attığı müştekinin yere düşüp, başını beton zemine çarptığını, müştekinin alkollü olduğu düşünüldüğünde böyle bir darbeyle yere düşüp başını çarpmasının öngörülmesi gerektiğini belirterek olayda olası kast bulunduğunu belirtti. Mahkeme heyeti, sanığa 'Nitelikli kasten yaralama' suçundan 5 yıl hapis cezası verdi. Sanığın sabıkalı kişiliği ve suç işlemedeki ısrarı nedeniyle indirim uygulanmasına yer olmadığına hükmedildi.

'İTİRAZ EDECEĞİZ'

Duruşma sonrası DHA'ya konuşan Merve Ongun'un avukatı Çisel Demirkıran, Merve'nin ciddi bir saldırıya maruz kaldığını, kafatasında hasar oluştuğunu ve bu nedenle bir dizi ameliyat geçirip, 1 ay yoğun bakımda yattığını söyleyerek, "Bugün davanın ilk celsesi görüldü. Sanık hakkında kasten yaralamadan açılan dosya bugün kararı bağlandı. Biz olası kast içerdiğini, Merve'nin yaşadığı durumun aslında çok ağır bir nitelik olduğunu ve öldürmeye teşebbüs içinde barındırdığını söyledik. Ama ne yazık ki mahkeme kasten yaralamadan 5 yıl ceza vererek karara bağladı. Bizim mücadelemiz devam edecek. İstinafa taşıyacağız. Merve gibi hakkını arayan, aramak isteyen, mücadele eden her kadının yanında olacağız ve desteklisi olacağız" ifadelerini kullandı.

Merve Ongun da "Hiçbir kadın yalnız değil ve şiddete maruz kalmamalı. Herkes sonuna kadar davasının peşinde olmalı" dedi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel

SON DAKİKA: Eski Sevgiliye Darp: 5 Yıl Hapis - Son Dakika
