Google'dan Telefon uygulamasında tasarım değişikliği - Son Dakika
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Google'dan Telefon uygulamasında tasarım değişikliği

29.09.2022 10:14
Google'dan Telefon uygulamasında tasarım değişikliği

Eski tasarıma göre daha işlevsel hale gelen Telefon Uygulaması, sınırlı kullanıcı ile test edilmeye başlandı.

Google, Android cihazlarda sesli aramalar için geliştirdiği Telefon uygulamasında tasarım değişikliğine gitti. Eski tasarıma göre daha işlevsel hale gelen arama bölümü, sınırlı kullanıcı ile test edilmeye başlandı.

Temel işlevleri yerine getiren uygulamalar, genellikle aynı tasarım diliyle uzun süre kullanıcılara hizmet eder. Google, her ne kadar Telefon uygulamasını sık sık güncellese de radikal tasarım değişikliği gerçekleştirmiyordu. Bugün yayınlanan güncelleme ile Telefon uygulaması yeni tasarıma geçti.

Google, Telefon uygulamasında tasarım değişikliği yaptı

Beta sürecinde olan uygulamada çağrı içi işlem butonların dizilimi değişti. Kullanıcı deneyimini artırmak isteyen Google, çağrı sırasında butonlara daha kolay erişim için bazı düzenlemeler yaptı.

Google'dan Telefon uygulamasında tasarım değişikliği

Telefon uygulamasının 90.0.475844574 sürümünde karşımıza çıkan tasarımda, çağrı ekranının en altında 4 adet buton yer alıyor. Tuş takımı, mikrofonu kapatma ve hoparlörden konuşma butonlarını ana ekranda gösteren şirket, diğer işlevler için ekstra buton ekledi.

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Kullanıcılar, sesli arama esnasında artık tuş takımına daha kolay bir şekilde erişebilecek. Tuş takımının ekrandaki konumunda da değişiklik yapan Google, kullanıcı deneyimini artırmak için tuşları yukarı taşıdı.

Daha uzun telefonlarda, düğmelerin artık alta daha yakın olduğunu ve her iki başparmakla daha kolay erişildiğini fark edebilirsiniz. Ayrıca, üst sıradaki ek arama seçenekleri (kullanımdayken) sağa hizalanıyor. Bu da uygulamayı tek elle kullanım için kolaylaştırıyor.

Yeni kullanıcı arayüzü şu anda beta aşamasında ve sunucu tarafı A/B testi yapıldığı tahmin ediliyor. Henüz kısıtlı erişime sahip olan güncellemenin diğer kullanıcılara ne zaman sunulacağı bilinmiyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Cep Telefonu, Google, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Google'dan Telefon uygulamasında tasarım değişikliği - Son Dakika

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