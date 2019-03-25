Son Dakika Haberleri: Eski Uçak Gövdesi Times Meydanı'nda - New

Eski Uçak Gövdesi Times Meydanı'nda - New

1 saat önce

- Genel görüntüler 1958 yılında restore edilen uçak gövdesi, yeni durağı olacak olan New York JFK Havalimanı'nda açılacak otele, bar olarak taşınmadan önce haftasonu boyunca sergilenmek üzere cumartesi sabahı Times Meydanı'na getirildi.

- Genel görüntüler 1958 yılında restore edilen uçak gövdesi, yeni durağı olacak olan New York JFK Havalimanı'nda açılacak otele, bar olarak taşınmadan önce haftasonu boyunca sergilenmek üzere cumartesi sabahı Times Meydanı'na getirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:22 Kaynak: AA

New York, Times, Güncel
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