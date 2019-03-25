Eski Uçak Gövdesi Times Meydanı'nda - New
1 saat önce
- Genel görüntüler 1958 yılında restore edilen uçak gövdesi, yeni durağı olacak olan New York JFK Havalimanı'nda açılacak otele, bar olarak taşınmadan önce haftasonu boyunca sergilenmek üzere cumartesi sabahı Times Meydanı'na getirildi.
- Genel görüntüler 1958 yılında restore edilen uçak gövdesi, yeni durağı olacak olan New York
JFK Havalimanı'nda açılacak otele, bar olarak taşınmadan önce haftasonu boyunca sergilenmek üzere cumartesi sabahı Times
Meydanı'na getirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:22 Kaynak: AA
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