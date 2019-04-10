Son Dakika Haberleri: Eski Yargıtay Üyesine Hapis Cezası

Eski Yargıtay Üyesine Hapis Cezası

1 saat önce

Eski Yargıtay üyesi Süleyman Kul, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 10 yıl 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Yargıtay Üyesine Hapis Cezası, System.String[]
Eski Yargıtay üyesi Süleyman Kul, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 10 yıl 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Kul ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Kul, örgüt üyesi olmadığını ileri sürerek iddiaları reddetti.

Kul ile sanık avukatının savunmasını tamamlaması üzerine duruşmaya ara verildi.

Karar

Daha sonra Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık eden Daire Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından okundu.

Karara göre, sanık Süleyman Kul'a, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşılarak 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören "3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddesi" uyarınca sanığa verilen ceza 10 yıl 15 aya çıkarıldı.

Sanığın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesindeki indirim uygulanarak ceza 10 yıl 3 ay 22 güne indirildi.

Mahkeme heyeti, Süleyman Kul'un tutukluluk halinin devamına da hükmetti.

Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:33 Kaynak: AA
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