Eskil'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Aksaray'ın Eskil ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor.
Eskil Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene Eskil Kaymakamı Yunus Coşkun, Belediye Başkanı Necati Belgemen ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.
Eskil Kapalı Spor Salonu'nda devam eden programda halk oyunları, sportif ve kültürel etkinlikler düzenlendi.
Öte yandan ilçede kutlamalar kapsamında Kaymakam Coşkun ve protokol üyelerinin katıldığı fener alayı yürüyüşü düzenlendi.
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