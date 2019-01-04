Eskimo Kasabası Mersin'e Geliyor
21 dakika önce İlandır
Forum Mersin Alışveriş Merkezi, 5-6 Ocak tarihlerinde çocukları Eskimo Kasabası'nın şirin atmosferinde ağırlayacak, eskimoların sıra dışı dünyasının kapıları minikler için aralanacak.
Forum Mersin
Alışveriş Merkezi, 5-6 Ocak tarihlerinde çocukları Eskimo Kasabası'nın şirin atmosferinde ağırlayacak, eskimoların sıra dışı dünyasının kapıları minikler için aralanacak.
Forum Mersin, Cumartesi ve Pazar günleri saat 13.00-18.00 arasında, çocukları Eskimo Kasabası'nın büyülü atmosferinde sınırsız eğlenceye davet ediyor. Forum Mersin'de çocuklara özel kurulacak Eskimo Kasabası, kutupların sıra dışı coğrafyasına özgün yaşam biçimini gözler önüne serecek, minikler kuzey kutbunda kar, kış ve buz içinde yaşayan eskimoların dünyasını yakından tanıma fırsatı bulacak.
Katılımın ücretsiz olduğu etkinlikte çocuklar eskimo kıyafetleri giyecek, buzlu seksek, balık tutma, buz kaydırağı, eskimo evinde çizgi film izleme gibi birbirinden eğlenceli etkinliklere katılacak. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:00 Kaynak: İHA
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