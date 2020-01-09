Eskişehir 10 yaşındaki kaynaştırma öğrencisi, sınıfta uyuduğu için öğretmeni tarafından dövüldü - Son Dakika
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Eskişehir 10 yaşındaki kaynaştırma öğrencisi, sınıfta uyuduğu için öğretmeni tarafından dövüldü

6 saat önce

10 yaşındaki kaynaştırma öğrencisi, sınıfta uyuduğu için öğretmeni tarafından dövüldüESKİŞEHİR'de ortaokulda okuyan duygu durum bozukluğu olan kaynaştırma öğrencisi 10 yaşındaki Muhammed Yusuf, öğretmeni tarafından koridora çıkarılarak dövüldü.

10 yaşındaki kaynaştırma öğrencisi, sınıfta uyuduğu için öğretmeni tarafından dövüldü

ESKİŞEHİR'de ortaokulda okuyan duygu durum bozukluğu olan kaynaştırma öğrencisi 10 yaşındaki Muhammed Yusuf, öğretmeni tarafından koridora çıkarılarak dövüldü. Olay anı okulun güvenlik kameralarınca kaydedilirken, annesi Gülşah İzgi'nin şikayeti üzerine adli soruşturma başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Eskişehir'de oturan Gülşah İzgi'nin duygu durum bozukluğu olan 10 yaşındaki oğlu Muhammed Yusuf, kaynaştırma öğrencisi olarak eğitim aldığı Orhangazi Orta Okulu'ndaki sınıfta aldığı ilaçların etkisiyle uyuya kaldı. İddiaya göre öğretmeni Hasan Hüseyin Ö., Yusuf'u koridora çıkardıktan sonra dövdü. Okul yönetimi anne Gülşah İzgi'yi çağırarak oğlu Yusuf'un öğretmenine saldırdığını söyledi. Okulun güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde ise öğretmenin Yusuf'u koridorda dövdüğü ortaya çıktı. Görüntüleri izlediğinde şok olan Gülşah İzgi, polise haber vererek öğretmenden şikayetçi oldu. Oğluna darp raporu alan anne İzgi, Cumhuriyet Savcılığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de şikayette bulundu.

Okulun güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde çok üzüldüğünü ve anlatan Gülşah İzgi, yaşananları şöyle anlattı:

'Okuldan beni arayıp oğlum Yusuf'un öğretmenini darp ettiğini söylediler. Geldim okula, baktım oğlumda darp izleri var. Bana 'boynum acıyor dokunma' dedi. Okul yönetiminden güvenlik kamerası görüntülerini çıkarmalarını istedim. Oğlum öğretmenini nasıl darp ediyor görmek istedim. Çıkarmak istemediler, açtıklarında tam tersi öğretmeninin oğlumu dövdüğü ortaya çıktı. Polisi çağırmak istedim, şikayetçi olmam gerektiğini düşündüm ama çağırmadılar, ben çağırdım. Oğluma dair darp raporu aldık, şikayetçi oldum. Onlar olayı kapatmak istediler?

'3 ÖĞRETMEN OĞLUMUN DÖVÜLMESİNİ İZLEDİ'

Gülşah İzgi, oğlunun öğretmeni tarafından dövülürken, diğer 3 öğretmenin buna müdahale etmediğini ve sadece izlediğini belirterek, 'Görüntüleri izlerken çok kötü oldum, çocuğumu boynundan tutmuş yere fırlatıyordu. Sonra tekme attığını gördüm. Yani hiç hoş bir durum değildi. O sırada 3 öğretmen daha vardı, hiç biri müdahale etmedi, izlediler sadece. Bunun üzerine şikayette bulunduk. Umarım hak ettiği cezaları alırlar. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gittim, bugün bana öncekilere göre çok farklı davrandılar. Bugün Yusuf okula geldi, farklı bir öğretmeni tarafından derse alınmadı. Gerekçesi ise oğluma 'sen dün yaptığın hatayı biliyorsun' denildi. Hala dışlamalar okulda devam ediyor. Oğlum Yusuf bu okulda kaynaştırma öğrencisi. Sınıfta uyuduğu için öğretmeni tarafından dövüldü. Oğlumda duygu duru bozukluğu var, ilaç alıyor. Bu ilaçlar dolayısıyla uyku yapıyor. Uyuduğunu görünce öğretmeni kolundan tutarak koridora çıkarıyor ve orada darp ediyor. Kamera görüntülerinde de hepsi var. Sadece öğretmenden değil, okul yönetiminde de şikayetçiyim. Oğlum kafan darbe almış, boynunda tırnak izleri, kafasında şişlik var, bacaklarında morluk tekmelediği için. Oğlum şuanda psikolojik olarak iyi değil, bana 'anne beni dışlıyorlar' dedi. Okulda bütün öğretmenlerin kendisini hedef aldığını söylüyor, derse sokmadıklarını söylüyor? diye konuştu.

BAKANLIK SORUŞTURMA AÇTI

Muhammed Yusuf'un öğretmeni tarafından dövülmesine ilişkin Cumhuriyet Savcılığı adli soruşturma başlatırken, Milli Eğitim Bakanlığı da konuyla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı. Bakanlık açıklamasında, 'Eskişehir'de bir ortaokulumuzda kaynaştırma öğrencimiz ile ilgili yaşanan ve bugün medyaya yansıyan olay ile ilgili Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır' denildi.

Eskişehir 10 yaşındaki kaynaştırma öğrencisi, sınıfta uyuduğu için öğretmeni tarafından dövüldü

Muhammed Yusuf, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 06:37 Kaynak: DHA
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