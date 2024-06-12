Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü'nden Mehmet Yiğit Atmaca, Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü'nden Mehmet Yiğit Atmaca, Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek

Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü'nün sporcusu Mehmet Yiğit Atmaca, Romanya'da düzenlenecek Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Atmaca, madalya kazanarak ay yıldızlı bayrağı dalgalandırmayı hedefliyor.

12.06.2024 14:13
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(ESKİEŞHİR)- Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü'nün sporcusu Mehmet Yiğit Atmaca, Romanya'da düzenlenecek Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü, judoda yükselmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası, 14-16 Haziran'da Romanya'da gerçekleştirilecek. Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü'nün sporcusu Mehmet Yiğit Atmaca, şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek.

Şampiyonadan madalya ile dönmek istediğini belirten Atmaca, hedefinin ay yıldızlı bayrağı dalgalandırmak olduğunu belirtti. Son hazırlıklarını tamamlayan Atmaca, şampiyonaya katılmak üzere milli takımla birlikte Romanya'ya hareket edecek.

Kaynak: ANKA

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