Eskişehir'de 151 Aranan Şahıs Yakalandı

13.01.2026 09:55
Eskişehir'de polis ve jandarma, son bir haftada 151 aranan şahsı yakaladı.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde, aranması bulunan 151 şahsın yakalandığı açıklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, 5-12 Ocak 2026 tarihleri arasında il genelindeki 103 uygulama noktasında bin 154 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; çeşitli suçlardan aranan 63 şahıs, 5 yıla kadar aranan 50 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 13 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 6 şahıs olmak üzere toplam 151 şahsın yakalandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

