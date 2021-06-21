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Eskişehir'de 90 bin öğrenci telafi eğitimi öncesinde etkinliklere katılıyor - Son Dakika

Eskişehir'de 90 bin öğrenci telafi eğitimi öncesinde etkinliklere katılıyor

21.06.2021 14:40
Eskişehir'de 90 bin öğrenci telafi eğitimi öncesinde etkinliklere katılıyor, System.String[]

ESKİŞEHİR'de, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 21 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında öğrencilerin gereksinimleri doğrultusunda düzenlenen etkinlikler, 1'inci Hava İkmal Bakım Merkezi İlkokulu'nda başladı.

ESKİŞEHİR'de, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 21 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında öğrencilerin gereksinimleri doğrultusunda düzenlenen etkinlikler, 1'inci Hava İkmal Bakım Merkezi İlkokulu'nda başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, "İl genelinde 300 okulda, 90 bin öğrenci etkinliklere katılıyor" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2 Temmuz'da okullarda başlayacak olan telafi eğitimleri öncesinde,  öğrencilerin gereksinimleri doğrultusunda düzenlenen etkinlikler Odunpazarı İlçesi'ne bağlı Emek Mahallesi'ndeki 1'inci Hava İkmal Bakım Merkezi İlkokulu'nda başladı. Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan, Okul Müdürü Nurettin Ateş ile öğrenciler katıldı. Program kapsamında öğrenciler, okul bahçesinde oyun oynayıp, kitap okuyor, drama ve deney etkinliklerini yapıyor.

'90 BİN ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERDEN FAYDALANIYOR'Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, il genelinde 300 okulda yaklaşık 90 bin öğrencinin etkinliklere katıldığını belirterek, "Bu eğitiminde çocuklarımız geleneksel sokak oyunlarını oynuyorlar, oryantiring yapıyor, kitap okuyor, resim yapıyor, botanik bahçesinde bakım çalışmalarını devam ettiriyor. 14 aydır okuldan uzak olmanın vermiş olduğu bireyselliği ortadan kaldırıp sosyalleşme oranını yükseltmek istiyoruz. Aşılama oranları artmaya başladı. Doğal bağışıklığı sağladıktan sonra eylül ayında okullarımızı açtığımız zaman öğrencilerimiz kendi arkadaşları ile yabancılık çekmeden birlikteliklerini uyum içinde sağlayacaklardır. İlk ve ortaokul olmak üzere yaklaşık 300 okulumuzda bu çalışmalar devam ediyor. Şu anda Eskişehir'de 90 bin öğrenci bu etkinlikten faydalanıyor" diye konuştu. Okul Müdürü Nurettin Ateş ise, öğrencileri okullarda görmekten mutlu olduklarını ifade ederek, "Okul yönetimimiz ve öğretmenlerimiz ile birlikte, öğrencilerimizin sosyal ve akademik gereksinimlerini analiz ederek, 21 Haziran'dan 2 Temmuz'a kadar etkinliklerimizi planladık. Çocuklarımızın bu iki hafta boyunca da okullarımızda görmekten mutluyuz. Oyun ve fiziksel etkinlikler derslerinde oryantring, geleneksel çocuk oyunları, sportif etkinliklerle öğrencilerimizin fiziksel ve sosyal gelişimlerini destekliyoruz" dedi.

Eskişehir'de 90 bin öğrenci telafi eğitimi öncesinde etkinliklere katılıyor
Eskişehir'de 90 bin öğrenci telafi eğitimi öncesinde etkinliklere katılıyor
Eskişehir'de 90 bin öğrenci telafi eğitimi öncesinde etkinliklere katılıyor
Eskişehir'de 90 bin öğrenci telafi eğitimi öncesinde etkinliklere katılıyor
Eskişehir'de 90 bin öğrenci telafi eğitimi öncesinde etkinliklere katılıyor
Eskişehir'de 90 bin öğrenci telafi eğitimi öncesinde etkinliklere katılıyor
Eskişehir'de 90 bin öğrenci telafi eğitimi öncesinde etkinliklere katılıyor
Eskişehir'de 90 bin öğrenci telafi eğitimi öncesinde etkinliklere katılıyor
Eskişehir'de 90 bin öğrenci telafi eğitimi öncesinde etkinliklere katılıyor
Eskişehir'de 90 bin öğrenci telafi eğitimi öncesinde etkinliklere katılıyor
Eskişehir'de 90 bin öğrenci telafi eğitimi öncesinde etkinliklere katılıyor

milli eğitim bakanlığı, Eskişehir, Haziran, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de 90 bin öğrenci telafi eğitimi öncesinde etkinliklere katılıyor - Son Dakika


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