Eskişehir'de 90 bin öğrenci telafi eğitimi öncesinde etkinliklere katılıyor - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 21 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında öğrencilerin gereksinimleri doğrultusunda düzenlenen etkinlikler, 1'inci Hava İkmal Bakım Merkezi İlkokulu'nda başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, "İl genelinde 300 okulda, 90 bin öğrenci etkinliklere katılıyor" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2 Temmuz'da okullarda başlayacak olan telafi eğitimleri öncesinde, öğrencilerin gereksinimleri doğrultusunda düzenlenen etkinlikler Odunpazarı İlçesi'ne bağlı Emek Mahallesi'ndeki 1'inci Hava İkmal Bakım Merkezi İlkokulu'nda başladı. Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan, Okul Müdürü Nurettin Ateş ile öğrenciler katıldı. Program kapsamında öğrenciler, okul bahçesinde oyun oynayıp, kitap okuyor, drama ve deney etkinliklerini yapıyor.