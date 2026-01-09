Eskişehir'de Araç Hırsızlığına Tutuklama

Eskişehir'de 4 farklı araçtan hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri tarafından kent genelinde bir ay içinde 4 ayrı araçta gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla çalışma başlatıldı.
Araçlardan mont, 2 şarj cihazı, bir miktar para, ses sistemi, kablosuz hoparlör ve şapka çaldığı belirlenen B.G, polis ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
