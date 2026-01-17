Eskişehir'de Balıkçılığın Zorlukları - Son Dakika
17.01.2026 10:30
Hava şartları balık fiyatlarını etkiliyor, Eskişehir halkı Omega-3'lü balıklara ilgi gösteriyor.

Eskişehir'de 40 yıldır balıkçılık yapan Muhittin Yarıca, hava şartlarının balık miktarını ve fiyatlarını etkilediğini belirterek, Eskişehir halkının Omega-3 deposu balıklara rağbet gösterdiğini söyledi.

Sektördeki son durumu ve vatandaşın tercihlerini değerlendiren, olumsuz hava şartlarına rağmen tezgahları boş bırakmamak için mücadele ettiklerini belirten Yarıca, balık pişirme tekniklerinden fiyat değişimlerine kadar açıklamalarda bulundu.

"Gece gündüz mücadele ediyoruz"

Hava şartlarının balık miktarını azalttığını dile getiren Muhittin Yarıca, "Hava şartları nedeniyle balıklar biraz az çıkıyor fakat Eskişehir halkına yine de balığı yetiştirebilmek için gece gündüz uyumayıp mücadelemize devam ediyoruz. Çupra, levrek, kaya levreği, uskumru, palamut, hamsi ve istavrit gibi balıkları bulmaya gayret gösteriyoruz. Bir de Norveç'ten gelen ithal palamudu da vatandaşımızdan eksik etmiyoruz. Eskişehir halkı balık yesin diye her türlü mücadeleyi veriyoruz. Gördüğünüz gibi fiyatlar makul ve güzel; hamsinin kilosu 250 lira" dedi.

"Favori balıklar çupra, levrek ve hamsi"

Vatandaşın en çok tercih ettiği türlere değinen Yarıca, "En çok satılan, rağbet gören balıklar çupra, levrek ve hamsi. Kaya levrekleri de ideal ve güzeldir; tavası, fırını, ızgarası her türlü olur. Eskişehir halkı çupra ve levreği çok seviyor. Bunun yanında vazgeçilmezimiz olan hamsi ise her zaman bir numaradır" ifadelerini kullandı.

"Tereyağı ve defne yaprağı"

Balığın en lezzetli pişirilme yöntemini de anlatan tecrübeli balıkçı, "Çupranın ızgarası ve fırını güzel olur. Balığın arasına hafif tereyağı, defne yaprağı ve bütün sarımsak koyduğunuzda, 200 derecelik fırında 50 dakikada pişer. Böyle yaparsanız çok lezzetli bir Omega-3 kaynağı olur" diye konuştu.

"Lüfer ve çinakop bu sene yok"

Bazı balık türlerinde bolluk yaşanmadığını belirten Yarıca, "Bu mevsimde hava şartlarından dolayı bazı balıklar çıkmıyor. Mesela lüfer bu sene adeta hiç olmadı. Çinakop da yok; gelse dahi kilosu 700 liradan aşağı satılmıyor. Yerinde pahalı olduğu için bize yansımıyor. Hava şartları balığın az gelmesine neden oluyor ve bu da fiyatları doğrudan etkiliyor" açıklamasında bulundu.

"Karadeniz somonu daha çok rağbet görüyor"

Son dönemde somon fiyatlarındaki farka dikkat çeken Muhittin Yarıca, sözlerini şöyle tamamladı:

"Norveç somonunun fiyatları yüksek olduğu için Eskişehir halkı Karadeniz somonuna daha çok rağbet gösterdi. Aslında Norveç somonunun Karadeniz somonundan hiçbir farkı yoktur. İkisi de aynı Omega-3 proteinini ve kaloriyi sağlıyor." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

