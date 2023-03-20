Eskişehir'de başörtülü depremzede öğrencinin özel okula kaydedilmediği iddiası hakkındaki soruşturma - Son Dakika
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Eskişehir'de başörtülü depremzede öğrencinin özel okula kaydedilmediği iddiası hakkındaki soruşturma

20.03.2023 21:31
Eskişehir'de başörtülü depremzede öğrencinin özel okula kaydedilmediği iddiası hakkındaki soruşturma

Hatay'dan Eskişehir'e gelen depremzede öğrencinin başörtülü olduğu gerekçesiyle özel okula kaydının yapılmadığı iddiasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, hakimliğe sevk edilen okulun müdürü İ.S. hakkında adli kontrol kararı verildi.

Hatay'dan Eskişehir'e gelen depremzede öğrencinin başörtülü olduğu gerekçesiyle özel okula kaydının yapılmadığı iddiasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, hakimliğe sevk edilen okulun müdürü İ.S. hakkında adli kontrol kararı verildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'dan Eskişehir'e gelen bir öğrencinin başörtülü olması nedeniyle özel okula kabul edilmediği iddialarıyla ilgili "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu kapsamında soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Özel okul müdürü İ.S'nin ifadesi alınarak Eskişehir 2.Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş olup, Eskişehir 2.Sulh Ceza Hakimliğince yapılan sorgu sonucunda şüpheli hakkında adli kontrol uygulanmasına hükmedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'dan Eskişehir'e gelen 9. sınıf öğrencisi T.İ, kaldıkları evin yakınındaki özel okula ailesiyle kayıt için gittiğinde bu talebinin, başörtülü olduğu gerekçesiyle geri çevrildiği öne sürülmüş, ailenin başvurusu üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğünce ve Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Eskişehir'de başörtülü depremzede öğrencinin özel okula kaydedilmediği iddiası hakkındaki soruşturma - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de başörtülü depremzede öğrencinin özel okula kaydedilmediği iddiası hakkındaki soruşturma - Son Dakika
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