Eskişehir'de Bıçaklı Kavga: 3 Tutuklama

08.01.2026 22:16
Odunpazarı'nda çıkan kavgada, 17 yaşındaki M.S.K. bıçaklandı, babası darbedildi. 3 kişi tutuklandı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan kavgada 17 yaşındaki çocuğun bıçaklandığı ve babasının darbedildiği olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

71 Evler Mahallesi Hacı Arif Bey Sokak'taki Eti Maden İşletmeleri İlkokulu'nun bahçesinde dün M.S.K. (17) ile husumetli olduğu şahıslar arasında tartışma çıktıı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda M.S.K. bıçaklanarak yaralandı, babası M.M.K. (48) ise darbedildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı baba ve oğlunu, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Olayın ardından motosikletle kaçan kişilerin yakalanması amacıyla Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde olayla ilgili D.G. (19), E.D. (19) ve E.T. (19) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA

