Hamamda fenalaşan kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Hamamda fenalaşan kadın hastaneye kaldırıldı

08.08.2022 13:40
Hamamda fenalaşan kadın hastaneye kaldırıldı

Eskişehir'de bulunan bir hamamda sıcaktan fenalaşan kadın, 112 Acil ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de bulunan bir hamamda sıcaktan fenalaşan kadın, 112 Acil ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Odunpazarı'nda bulunan bir hamama yıkanmaya gelen bir kadın, saat 12.30 civarında birden fenalaşınca hamamın çalışanlarının yardımıyla dışarıya alındı. Soyunma odalarının olduğu koridora çıkarılan kadın için ambulans çağrıldı. Olay yerine gelen 112 ekipleri, kadına ilk müdahaleyi hamamın içinde yaptı. Sedyeye konularak hamamdan çıkarılan vatandaş içeride bulunan vatandaşların meraklı bakışları arasında ambulansa konulduktan sonra hastaneye kaldırıldı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Odunpazarı, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hamamda fenalaşan kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hamamda fenalaşan kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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