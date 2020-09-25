Eskişehir'de çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde, yanan bir otomobilden alevlerin yol kenarındaki ormanlık alana sıçramasıyla çıkan yangın söndürüldü.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mihalgazi ilçesinde 24 Eylül'de meydana gelen orman yangını, ekiplerimizin üstün gayretleri ile kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının kontrol altına alınmasında emeği geçen mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yangına, Eskişehir, Bursa ve Ankara Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerce müdahale edildi.

Gece saatlerinde kontrol altına alınan yangın bölgesinde 2 helikopter ve 1 uçak soğutma çalışması yaptı. Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında 70 hektar kızılçam ormanı ile orman bitki örtüsünün yandı.

"Yanan ağaçları sahadan çıkarıp tekrar fidan dikmek için toprağı işleyeceğiz"

Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, yaptığı açıklamada, yangına müdahalede emeği geçenlere teşekkür etti.

Çok sarp bir yerde çıkan yangını kısa sürede söndürdüklerini vurgulayan Temel, "Yer ekiplerimizin yanı sıra hava araçları çok etkili oldu. Şimdi yapmamız gereken yaraları en kısa sürede sarmaktır. Önce yanan alanın net ölçümünü yapacağız, sonra yanan ağaçları sahadan çıkarıp tekrar fidan dikmek için toprağı işleyeceğiz. İnşallah ilkbaharda da yeniden ağaçlandıracağız." ifadelerini kullandı.