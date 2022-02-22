Eskişehir'de çöp kamyonun altında kalan temizlik işçisi yaralandı - Son Dakika

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan bir kişi çöp kamyonun altında kalarak yaralandı.
Kırmızıtoprak Mahallesi Nilay Sokak'ta belediyeye ait 26 AEL 399 plakalı çöp kamyonunu kullanan Bayram Ok, iş arkadaşı Emrehan Sarıköse (22) ile yoldaki çöpleri topladı.
Bir süre sonra hareket halindeki aracın yanında yürüyen Emrehan Sarıköse ayağının kayması sonucu aracın altında kaldı.
Yaralanan Sarıköse, olay yerine gelen 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Sarıköse'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
İş arkadaşı Kamil Tepegöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
"Arkadaşım çöpleri topluyordu. Ben de aracı kullanıyordum. Emrehan çöpü araca attığı sırada ayağı kaydı, ayakları tekerleğin altında kaldı. Ambulansı aradık, hastaneye kaldırıldı."
Kaynak: AA
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