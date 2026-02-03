Eskişehir'de Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
3. Sayfa

Eskişehir'de Dolandırıcılık Operasyonu

Eskişehir\'de Dolandırıcılık Operasyonu
03.02.2026 15:34
Sahte çekle dolandırılan akü firması, 175 akü ile şüphelileri yakaladı. Değer: 6 milyon TL.

Eskişehir'de bir akü firmasını sahte çek ile dolandıran 2 şüpheli polis ekiplerince yakalanırken, piyasa değeri yaklaşık 6 milyon TL olan 175 adet akü ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, bir akü firmasının sahte çek ile dolandırılmasıyla ilgili Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Bu soruşturmaya istinaden Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Polis ekiplerinin Eskişehir'deki çalışmaları sonucu, H.T. ve T.Y. isimli şüphelilerin bir firmayı dolandırarak aldıkları aküleri piyasa değerinin altına satmaya çalıştıkları tespit edildi. Yakalanan şahıslardan akülerin bulunduğu adres öğrenilerek gerçekleştirilen aramada, piyasa değeri yaklaşık 6 milyon TL olan 175 adet akü ele geçirildi. Akülerin firma sahibine teslim edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Dolandırıcı, Eskişehir, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Son Dakika

