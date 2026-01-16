Eskişehir'de Dolandırıcılıktan Kurtarılan Kadın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Eskişehir'de Dolandırıcılıktan Kurtarılan Kadın

Eskişehir\'de Dolandırıcılıktan Kurtarılan Kadın
16.01.2026 10:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaşlı kadının 113 bin lirası dolandırıcılara gitti, kuyumcu sayesinde 630 bin TL değerindeki altın kurtarıldı.

Eskişehir'de yaşlı bir kadın, kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıya 113 bin 300 lirasını kaptırdıktan sonra 630 bin TL değerindeki ziynet eşyasını da bozdurmak üzereyken esnafın dikkati sayesinde kurtuldu.

Eskişehir'de kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıların ağına düşen yaşlı kadını, kuyumcu çalışanının dikkati kurtardı. Başka bir kuyumcuda 113 bin TL'sini kaptıran talihsiz kadının, elindeki 630 bin lira değerindeki altını da bozdurup göndermesini engelleyen esnaf Uğur Turgut, "WhatsApp profilindeki amblemi görünce durumu anladık, teyze korkudan titriyordu" dedi.

"WhatsApp profilindeki amblem ele verdi"

Olayın yaşandığı kuyumcuda çalışan ve dolandırıcılığı fark eden Uğur Turgut, "Teyze altınlarını bozdurup parayı göndermek için bize geldiğinde, WhatsApp üzerinden kendisine bir IBAN bilgisi atıldığını gördük. İşlem yapacakken arkadaşımızın gözüne WhatsApp profilindeki Asayiş Şube Müdürlüğü amblemi takıldı; durumu oradan anladık" ifadelerini kullandı.

"Korkudan titriyordu, tane tane anlattık"

Dolandırıcıların vatandaşlar üzerindeki korku politikasını nasıl yürüttüğünü belirten Turgut, "Teyze başta ne yapacağını bilemedi, korkudan titriyordu. Onu hemen oturttuk ve polis ekiplerine haber verdik. Ona devletin hiçbir kurumunun, polisin veya asayişin vatandaştan IBAN ile para istemeyeceğini tane tane anlattık. Ekipler gelince teyze de dolandırılmak üzere olduğunu nihayet fark etti" dedi.

700 bin liralık kayıp kapıdan döndü

Yaşlı kadının kendilerine gelmeden önce başka bir kuyumcuda işlem yaptığını belirten esnaf Turgut, "Öğrendik ki bu teyzemiz bize gelmeden önce başka bir kuyumcuya daha gitmiş. Ne yazık ki oradaki esnaf durumu fark etmemiş ve teyze hesabındaki 113 bin lirayı dolandırıcılara çoktan göndermiş. Eğer biz de fark etmeseydik, çok daha büyük bir meblağ gidecekti. Yaklaşık 110-120 gram ağırlığında, içinde bileziklerin ve gram altınların olduğu toplamda 700 bin liraya yakın bir altını bozdurmak üzereydi" şeklinde konuştu.

"Benzer olaylar daha önce de yaşandı"

Bu tür vakalarla sık sık karşılaştıklarını vurgulayan Uğur Turgut, benzer bir anısını şu sözlerle paylaştı:

"Yaklaşık iki ay önce başka bir teyzemiz daha aynı şekilde gelmişti. Kadıncağızın el ayağı titriyordu; 'Bak teyze bu bir dolandırıcılık olabilir, emin misin?' diye ısrar etmemize rağmen bizi dinlemedi ve önüne geçemedik. Maalesef birkaç gün sonra gelip dolandırıldığını ağlayarak anlattı. Ancak dünkü olayda teyzemizi ikna etmeyi başardık."

Polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle 110 bin 500 TL'ye bloke konulurken, bozdurulmaktan kurtarılan altınlar sahibine teslim edildi. Altınların bozdurulmaya çalışıldığı anlar ise kuyumcunun güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Eskişehir, Güvenlik, Ekonomi, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Eskişehir'de Dolandırıcılıktan Kurtarılan Kadın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Leyla Aydemir davası sil baştan Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında Leyla Aydemir davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında
35 yaşındaki Belhanda yeni takımına imzayı attı 35 yaşındaki Belhanda yeni takımına imzayı attı
Uluslararası Ayder Forumu’nda konuşan Bakan Memişoğlu’ndan ’’etik enerji’’ vurgusu Uluslararası Ayder Forumu'nda konuşan Bakan Memişoğlu'ndan ''etik enerji'' vurgusu
Bakan Fidan’dan Yunan muhabire: Miçotakis’in siyasi bedel ödemesi gerekiyor Bakan Fidan'dan Yunan muhabire: Miçotakis'in siyasi bedel ödemesi gerekiyor
Bakan Bayraktar’dan Ayder Forumu’nda net mesaj: Dışa bağımlılığı bitireceğiz Bakan Bayraktar'dan Ayder Forumu'nda net mesaj: Dışa bağımlılığı bitireceğiz
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim

11:08
PFDK, Süper Kupa’daki cezaları açıkladı Galatasaray’a ağır fatura
PFDK, Süper Kupa'daki cezaları açıkladı! Galatasaray'a ağır fatura
10:57
’’Soluma at’’ diyen kaleciye hayatının şokunu yaşattı
''Soluma at'' diyen kaleciye hayatının şokunu yaşattı
10:49
Merkez Bankası açıkladı İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Merkez Bankası açıkladı! İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
10:48
Ünlülere yeni operasyon 5 kişi gözaltına alındı
Ünlülere yeni operasyon! 5 kişi gözaltına alındı
10:27
İngiliz basını: Türkiye’nin hamlesi Trump’ı İran’a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi
10:16
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 11:19:41. #7.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Dolandırıcılıktan Kurtarılan Kadın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.