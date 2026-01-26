Eskişehir\'de Düşürülen 237 Gram Altın Sahibine Teslim Edildi

Eskişehir'de dışarıda bulunan 237 gram altın, polis ekiplerince sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre; Çamlıca Mahallesi'nde bulunan ve içerisinde 237 gram altın olan bir çanta, polis merkezine götürüldü. Polis ekiplerince, altınların sahibini bulmaya yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda buluntu altınların sahibinin E.Ü. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Düşürüldüğü anlaşılan altınların sahibine geri teslim edildiği belirtildi. - ESKİŞEHİR