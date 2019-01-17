Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Erasmus+ Projeleri Bilgilendirme Toplantısı

Eskişehir'de Erasmus+ Projeleri Bilgilendirme Toplantısı

26 dakika önce

Eskişehir 1. Hava İkmal Bakım Merkezi İlkokulu tarafından yürütülen, Dışişleri Bakanlığına bağlı Türkiye Ulusal Ajansı'nın desteklediği iki uluslararası Erasmus+ Projesi için okul personeline yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Eskişehir'de Erasmus+ Projeleri Bilgilendirme Toplantısı, System.String[]
Eskişehir 1. Hava İkmal Bakım Merkezi İlkokulu tarafından yürütülen, Dışişleri Bakanlığına bağlı Türkiye Ulusal Ajansı'nın desteklediği iki uluslararası Erasmus+ Projesi için okul personeline yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

1. Hava İkmal Bakım Merkezi İlkokulu, Erasmus+ KA 2 Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği Stratejik Ortaklıklar-Okul Eğitimi kapsamında "Sürdürülebilir Biyolojik Çeşitlilik İçin Avrupa ile Elele" adlı "2018-1-TR01-KA229-058847_1" numaralı proje ile Erasmus+ Ana Eylem 1 Okul Eğitimi Personel Hareketliliği kapsamında "Farklı Kültürler Zenginliğimiz, Zenginlikler Gücümüzdür" adlı "2017-1-TR01-KA101-039974" numaralı çalışmaları yürütüyor.

Söz konusu projelere yönelik düzenlenen personel bilgilendirme toplantısına Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan da katıldı. Toplantı, projelerin yasal temsilcisi ve okul müdürü Nurettin Ateş'in açılış konuşmasıyla başladı.

Projelerin koordinatör öğretmenleri Reyhan Tuna ve Esma Gümüş tarafından personele sunum yapılarak, projeler için yöneltilen sorular cevaplandı. Sunumların ardından Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceylan öğretmenler Tuna ve Gümüş'e birer plaket verdi.

Toplantı sonunda "Sürdürülebilir Biyolojik Çeşitlilik İçin Avrupa ile Elele" adlı proje ekibindeki personele okul müdürü Ateş tarafından uçak biletleri takdim edildi. Etkinlik personelin, hazırlanan pastayı kesmesiyle sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:09 Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel
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