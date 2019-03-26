Eskişehir'de Fetö Operasyonu
14 dakika önce
Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir
'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
FETÖ'ye yönelik Eskişehir ve İzmir
'de yürütülen bazı soruşturmalar kapsamında Z.Ç, E.Ç. ile H.S. hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Adresleri tespit edilen bu kişiler, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan ve örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları öne sürülen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:54 Kaynak: AA
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