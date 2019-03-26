Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Fetö Operasyonu

Eskişehir'de Fetö Operasyonu

14 dakika önce

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'ye yönelik Eskişehir ve İzmir'de yürütülen bazı soruşturmalar kapsamında Z.Ç, E.Ç. ile H.S. hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Adresleri tespit edilen bu kişiler, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan ve örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları öne sürülen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:54 Kaynak: AA

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