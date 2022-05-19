Eskişehir'de FETÖ soruşturmalarında aranan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de FETÖ soruşturmalarında aranan 3 şüpheli yakalandı

19.05.2022 13:28
Eskişehir'de FETÖ soruşturmalarında aranan 3 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında aranan 3 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında aranan 3 zanlı gözaltına alındı.

İzmir ve Manisa Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalarla ilgili 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, bu kişileri kent merkezinde belirlenen adreslerde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılardan Y.T.A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. C.Ç. ile A.M.Ç. ise soruşturmanın yürütüldüğü Manisa'ya gönderildi.

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Kaynak: AA

Fetullahçı Terör Örgütü, Eskişehir, Gözaltı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de FETÖ soruşturmalarında aranan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de FETÖ soruşturmalarında aranan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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