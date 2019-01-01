Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Fetö Şüphelisi Çift, 2 Yıl Sonra Yakalandı

Eskişehir'de Fetö Şüphelisi Çift, 2 Yıl Sonra Yakalandı

2 saat önce

ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2 yıldır aranan çift, polisin bir eve yaptığı operasyonla yakalandı.

Eskişehir'de Fetö Şüphelisi Çift, 2 Yıl Sonra Yakalandı, System.String[]
ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2 yıldır aranan çift, polisin bir eve yaptığı operasyonla yakalandı.

Ankara Şereflikoçhisar'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2 yıl önce haklarında 'silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma' suçundan yakalama kararı çıkarılan  S.Ç. ile eşi N.Ç., Eskişehir'de polisin kent merkezindeki bir eve düzenlediği operasyonda gözaltına alındı

Örgüte ait kapatılan okullarda öğretmenlik yapan S.Ç. ile eşi N.Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Şereflikoçhisar'a gönderileceği öğrenildi. - Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:33 Kaynak: DHA

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