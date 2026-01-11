Eskişehir\'de Film Platosu Talebi

Eskişehir'de film yapımcılığıyla uğraşan Muhammet Oğuzhan Kadıoğlu ile Sefa Poyraz, kentte film platosu oluşturulmasını istiyor.

Muhammet Oğuzhan Kadıoğlu, yaptığı açıklamada, Eskişehir'in bir kültür sanat şehri olduğunu söyledi.

Bu kapsamda kendilerinin de kentte çeşitli film projeleri hayata geçirdiklerini dile getiren Kadıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu süreçte sinemacılık anlamında Eskişehir'in potansiyelinin yüksek olduğunu fark ettik. Gerek ulaşım kolaylığı gerekse kent yapısı nedeniyle böyle bir avantaja sahip. Ayrıca burada genç ve dinamik isimler var. Bu sebeple Eskişehir'in, Türkiye'nin sinema endüstrisinde bir plato olabileceğini düşünüyoruz ve bununla ilgili yetkililerden yardım istiyoruz."

Sefa Poyraz da çalışmaları süresince kentte bir film platosunun eksikliğini hissettiklerini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden bu konuya ilişkin destek beklediklerini aktaran Poyraz, şu ifadeleri kullandı:

"Destek olurlarsa daha sağlıklı işler çıkaracağımıza ve şehrimizi sanatsal faaliyetler anlamında daha ön plana koyabileceğimize inanıyoruz. Şehrimizde daha güzel işler olsun istiyoruz. Daha yeni ve güzel projeler üretmemiz için de bu açığımızın giderilmesini talep ediyoruz."