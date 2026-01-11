Eskişehir'de Film Platosu Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Eskişehir'de Film Platosu Talebi

Eskişehir\'de Film Platosu Talebi
11.01.2026 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Film yapımcıları Kadıoğlu ve Poyraz, Eskişehir'de film platosu oluşturulmasını istiyor.

Eskişehir'de film yapımcılığıyla uğraşan Muhammet Oğuzhan Kadıoğlu ile Sefa Poyraz, kentte film platosu oluşturulmasını istiyor.

Muhammet Oğuzhan Kadıoğlu, yaptığı açıklamada, Eskişehir'in bir kültür sanat şehri olduğunu söyledi.

Bu kapsamda kendilerinin de kentte çeşitli film projeleri hayata geçirdiklerini dile getiren Kadıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu süreçte sinemacılık anlamında Eskişehir'in potansiyelinin yüksek olduğunu fark ettik. Gerek ulaşım kolaylığı gerekse kent yapısı nedeniyle böyle bir avantaja sahip. Ayrıca burada genç ve dinamik isimler var. Bu sebeple Eskişehir'in, Türkiye'nin sinema endüstrisinde bir plato olabileceğini düşünüyoruz ve bununla ilgili yetkililerden yardım istiyoruz."

Sefa Poyraz da çalışmaları süresince kentte bir film platosunun eksikliğini hissettiklerini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden bu konuya ilişkin destek beklediklerini aktaran Poyraz, şu ifadeleri kullandı:

"Destek olurlarsa daha sağlıklı işler çıkaracağımıza ve şehrimizi sanatsal faaliyetler anlamında daha ön plana koyabileceğimize inanıyoruz. Şehrimizde daha güzel işler olsun istiyoruz. Daha yeni ve güzel projeler üretmemiz için de bu açığımızın giderilmesini talep ediyoruz."

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Eskişehir, Kadıoğlu, Sinema, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Eskişehir'de Film Platosu Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar

13:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım
13:18
Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu
Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu
13:06
Hapishaneye atılan Maduro’dan ilk mesaj: İyiyim ve üzgün değilim
Hapishaneye atılan Maduro'dan ilk mesaj: İyiyim ve üzgün değilim
12:35
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
12:13
ABD’nin İran’a yönelik müdahale tehdidi İsrail’i yüksek alarm durumuna geçirdi
ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidi İsrail'i yüksek alarm durumuna geçirdi
10:37
AKOM saat verdi, İstanbul’a yoğun kar geliyor: Okulların tatil edilmesinde fayda var
AKOM saat verdi, İstanbul'a yoğun kar geliyor: Okulların tatil edilmesinde fayda var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 13:48:38. #7.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Film Platosu Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.