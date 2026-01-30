Eskişehir'de Fuhuş Operasyonu: 13 Gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Logo
Eskişehir'de Fuhuş Operasyonu: 13 Gözaltı

Eskişehir\'de Fuhuş Operasyonu: 13 Gözaltı
30.01.2026 15:10
Eskişehir'de düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalanarak 15 kadın kurtarıldı.

ESKİŞEHİR merkezli 6 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 13 şüpheli, gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 13 şüphelinin Eskişehir'in yanı sıra İstanbul, Kocaeli, Ankara, Bartın ve Aydın'da eskort siteleri aracılığıyla müşteri bulduğu, kadınları fuhuş yapmaya zorladıkları, aracılık ettikleri ve bu yolla maddi menfaat sağladıkları tespit edildi.

15 KADIN KURTARILDI

İzlenen şüphelilere eş zamanlı operasyon düzenlenirken; 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, yaklaşık 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası, çalıntı olduğu belirlenen 68 adet tibet meditasyon kasesi, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 6'sı yabancı 15 kadın kurtarıldı. Eskişehir'e getirilerek ifadeleri alınan 13 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Eskişehir, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Fuhuş Operasyonu: 13 Gözaltı - Son Dakika

SON DAKİKA: Eskişehir'de Fuhuş Operasyonu: 13 Gözaltı - Son Dakika
