Eskişehir'de fuhuş operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'de fuhuş operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı

25.12.2020 10:43
Eskişehir'de fuhuş operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı, System.String[]

Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Polis, fuhuş yaptıkları ve fuhşa aracılık ettikleri öne sürülen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, biri adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ahlak Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de fuhuş operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika


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