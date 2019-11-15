Eskişehir'de gazeteciye yönelik saldırı kınandı

Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti ve Çağdaş Gazeteciler Derneği Eskişehir Şubesi, gazeteci Hakkı Sağlam'a yönelik saldırıyı kınadı.

Cemiyetten yapılan açıklamada Eskişehir'de yayın yapan Sakarya Gazetesi'nin yazı işleri müdürü ve köşe yazarı Hakkı Sağlam'ın yazdığı bir yazı nedeniyle dün saldırıya uğradığı belirtilerek, olayın çirkin ve basın özgürlüğüne yapılmış bir eylem olduğu ifade edildi.

Saldırganın kısa sürede yakalanmasından duyulan memnuniyetin dile getirildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ancak azmettirenlerin de ortaya çıkarılması gerekir. Emniyet Müdürlüğümüzün bu konuda titiz bir çalışma içersinde olduğunu biliyor, azmettirenlerin de en kısa sürede ortaya çıkarılarak gereken cezayı alacaklarına inanıyoruz."

Çağdaş Gazeteciler Derneği Eskişehir Şubesi de saldırıyı kınandı. Şube başkanı Can Hacıoğlu, olayın arkasının aydınlatılması gerektiğini kaydetti.

Sağlam, Hoşnudiye Mahallesi Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi'ndeki gazete binası önünde darbedilmiş, olayla ilgili Ü.M. ile N.K. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.