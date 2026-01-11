Eskişehir'de Genç Adam Ölü Bulundu - Son Dakika
Eskişehir'de Genç Adam Ölü Bulundu

Eskişehir\'de Genç Adam Ölü Bulundu
11.01.2026 16:16
27 yaşındaki Buğra Karahisar, evinde hareketsiz halde bulundu. Ölümü şüpheli olarak değerlendiriliyor.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 27 yaşındaki genç, evinde ölü bulundu.

Çamlıca Mahallesi Güllüce Sokağı'ndaki 3 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede tek başına yaşayan Buğra Karahisar'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Kapıyı çilingir yardımıyla açan ekipler, evde hareketsiz yatan Karahisar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölümü şüpheli değerlendirilen Karahisar'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Genç Adam Ölü Bulundu - Son Dakika

SON DAKİKA: Eskişehir'de Genç Adam Ölü Bulundu - Son Dakika
