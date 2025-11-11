Eskişehir'de Gençlerin Taleplerine Yanıt: Çalışma Alanları Genişletiliyor

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Büyükşehir Osmangazi Gençlik Merkezi'nde gençlerle bir araya gelerek taleplerini dinledi. Öğrencilerin sınav dönemlerinde ders çalışma taleplerine kayıtsız kalmayan Başkan Ünlüce, saat 20.00'de kapanan çalışma alanının, öğrencilerin isteği üzerine sınav dönemlerinde 22.00'ye kadar açık kalacağını bildirdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik kültürel ve sosyal çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ESOGÜ Meşelik Kampüsü KYK Öğrenci Yurdu karşısında, Büyükdere Mahallesi Adaklı Sokak No: 39'da hizmet veren Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ESMEK'e bağlı Büyükşehir Osmangazi Gençlik Merkezi, öğrencilere birçok alanda destek sağlıyor.

Merkezde sunulan ücretsiz çamaşır yıkama ve kurutma hizmetinden yararlanan öğrenciler, sağlanan imkandan dolayı Başkan Ünlüce'ye teşekkür etti. Öğrenciler, merkezin sunduğu kolaylıkların kampüs yaşamlarını önemli ölçüde rahatlattığını belirtti.

Diğer yandan Başkan Ünlüce, öğrencilerin sınav dönemlerinde ders çalışma taleplerine kayıtsız kalmadı. Normalde saat 20.00'de kapanan çalışma alanının, öğrencilerin isteği üzerine sınav dönemlerinde 22.00'ye kadar açık kalmasına karar verildi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği ders çalışma alanında 8 adet bilgisayar ve internet erişimi bulunuyor.

"Onların her zaman yanındayız"

Başkan Ünlüce, gençlerin eğitimine destek olmak amacıyla bu kararı aldıklarını belirterek, "Öğrencilerimizin daha verimli çalışabilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Gençlerimizin başarısı bizim için çok önemli. Gençlerimizin enerjisi ve fikirleri, kentimizin geleceğini şekillendiriyor. Onların her zaman yanındayız" dedi.

Öğrenciler, randevu alarak hizmetlerden ücretsiz yararlanabiliyor

Gençlik Merkezi'nden faydalanmak isteyen öğrenciler, 0222 239 16 14 numaralı telefondan ya da genclik.eskisehir.bel.tr adresinden randevu alarak hizmetlerden ücretsiz yararlanabiliyor. Büyükşehir Belediyesi, gençlerin çamaşır yıkama ve kurutma hizmeti başta olmak üzere tüm etkinliklerden haberdar olabilmeleri için @ebbgenclik sosyal medya hesaplarını takip edebileceklerini de hatırlattı.