Eskişehir\'de Güvenlik toplantısı yapıldı

Eskişehir'de İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında düzenlendi.

İlgili kurum yöneticilerinin de katılım ile gerçekleştirilen toplantıda, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, karayolu trafik güvenliği konuları ele alındı. Ayrıca İl Göç Müdürlüğü çalışmaları ile genel güvenlik ve asayişi etkileyen konularda değerlendirildi. Toplantıda ilgili kurum yöneticileri, kendi alanlarında yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler hakkında sunum gerçekleştirdi. - ESKİŞEHİR