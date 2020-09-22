Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de park halindeki otomobillerin camlarını kırıp içerisindeki değerli eşyaları çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kentte meydana gelen park halindeki otomobil ve kamyonetlerden hırsızlık olaylarına ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Akcami, Uluönder ile Şirintepe mahallelerinde çalışma başlattı.

Olay yerlerini gören güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerinin S.Ö, İ.B, E.K. ile O.K. olduğunu belirledi.

Ekipler, hırsızlıkla ilgili emniyette suç kaydı bulunan 4 şüpheliyi eş zamanlı operasyonda saklandıkları evlerde yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyonda şüphelilere ait evlerde ele geçirilen cep telefonları ve bir çuval ceviz ile bir otomobil sahiplerine teslim edildi.