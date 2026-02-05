Eskişehir'de Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı - Son Dakika
Eskişehir'de Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

Eskişehir\'de Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı
05.02.2026 14:57
Eskişehir'de evden 32 bin TL'lik hırsızlık yapan kadın şüpheliler polis tarafından yakalandı.

Eskişehir'de evden 32 bin TL'lik hırsızlık yapan kadın şüpheliler polis tarafından yakalandı.

Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesinde meydana gelen evden gerçekleşen hırsızlık olayı ile alakalı polis ekipleri çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda; 1 adet Çeyrek Altın, 1 gram altın, 3 bin 500 TL nakit para olmak üzere toplam maddi zararın 32 bin TL olduğu ekiplerce tespit edildi.

Polisin titiz çalımalar neticesinde olayı gerçekleştiren şüpheli şahısların; Ç.B., D.A., ve G. K. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Kadın şüphelilerden G. K. ve Ç. B. yakalanarak adli mercilere sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı - Son Dakika

15:55
