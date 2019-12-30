Eskişehir'de iki ilçede okullar tatil - Son Dakika
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Eskişehir'de iki ilçede okullar tatil

6 saat önce

Eskişehir'de Seyitgazi ilçesinden sonra Mihalıççık ilçesinde de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Eskişehir'de iki ilçede okullar tatil, System.String[]

Eskişehir'de Seyitgazi ilçesinden sonra Mihalıççık ilçesinde de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.


Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrasında özellikle ilçelerde kar kalınlığının artması hayatı olumsuz etkiliyor. Seyitgazi ve Mihalıççık ilçelerinde ve köylerinde yaşanan yoğun kar yağışı sonrasında eğitim ve öğretime yarın 31 Aralık 2019 tarihinde bir gün süreyle ara verildi. Kar yağışının yoğun olduğu iki ilçede öğrenciler yarın kar tatili yapacak. Alınan bilgiye göre, kar yağışının etkisine göre il geneli ve diğer ilçelerde eğitim ve öğretime ara verilip verilmemesine ilerleyen saatlerde belirleneceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 06:01 Kaynak: İHA
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