Eskişehir'de kamu arazisine atık döken kişi hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde kamu arazisine evsel atık döktüğü belirlenen kişi hakkında yasal işlem uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri, ilçeye bağlı Kümbet Mahallesi'nde devriye görevi yaptığı sırada S.G'nin, kamyonetinde bulunan plastik, kumaş ve ahşap malzemeleri kamu arazisine döktüğünü tespit etti.

Şüpheli hakkında yasal atık depolama alanı dışında kamu arazisine evsel atık atması sebebiyle 2872 sayılı Çevre Kanunu'un 8. maddesi gereğince tutanak düzenlendi.

Öte yandan, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından bölgede bulunan çok sayıda sokak hayvanı da su ve mama vererek beslenmelerini sağlandı.