Eskişehir'de etkili olan karla karışık yağmur, çevre yolunun bazı bölümlerini göle çevirirken ulaşımı olumsuz etkiledi.
Gece başlayan yağmur yağışı, sabah saatlerinde karla birlikte yağarak etkisini iyice arttırmış, özellikle yağışın etkisiyle çevre yolunun Ankara istikametinde 71 Evler mevkiinde kara yolu üzerinde su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bazı sürücülerin ise yolda mahsur kaldığı görüldü. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › 3-sayfa › Eskişehir'de Karla Karışık Yağmur Ulaşımı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
